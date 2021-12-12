أحمد حسني مديراً إدارياً في الزمالك خلفاً لعمرو أبو العز

/665683/أحمد-حسني-مديرا-إداريا-في-الزمالك-خلفا-لعمرو-أبو-العز

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تعيين أحمد حسني بناء على توصية من إسماعيل يوسف وفقاً للهيكلة الذي وضعها مجلس الإدارة.

كما قرر تعيين محمد عبد الرحيم نجل نجم الزمالك الراحل عبد الرحيم محمد في منصب إداري بالجهاز الإداري الجديد.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور توجيه الشكر لعمر أبو العز، المدير الإداري للفريق.

وتمت إقالة المدير الإداري السابق للقلعة البيضاء وكان متواجد من جانب اللجنة الماضية برئاسة حسين لبيب، ليتم رحيله اليوم بشكل رسمي.

وكان عمر أبو العز قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وتم توجيه الشكر له اليوم بشكل رسمي.

جائت الاتهامات بين مسئولوا الزمالك حول الاستغناء عن حسين فيصل بنهاية الموسم الماضي، وانتقاله لسموحة.

ليتألق للاعب مع الفريق السكندري، وينضم لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العرب ويزداد تألق، ليلفت الانظار إليه، وتبدأ الاتهامات حول استغناء الزمالك عن اللاعب بشكل مجاني.

وجاء نص الخطاب المرسل لحسين فيصل من الزمالك كالتالي:

نخطرك بانهاء التعاقد مع النادي وعدم قيدك بقوائم فرق كرة القدم بنادي الزمالك، عن موسم 2021 ، 2022، ونشكرك ما قدمته خلال فترة تعاقدك مع نادي الزمالك متمنيين لك التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتك الرياضية في مجال كرة القدم.

تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية في مجمع الصالات بمقر النادي تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قبل خوض التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.