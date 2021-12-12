/665684/رئيس-هيئة-الأوقاف-أمام-دينية-النواب-تسليم-1800-وحدة-سكنية-بمشروع-العاشر-من-رمضان-ولا-ننشئ-وحدات-استثمارية

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة بشأن بعض المشكلات الموجود بعمارات الأوقاف بالحي 12 بمدينة العاشر من رمضان والتي أعلن عنها رسمياً للعام 2019.

دوت الخليج

تفاصيل اجتماع دينية النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة

وقال المهندس علاء عبدالعزيز ، رئيس هيئة الأوقاف، إن العمارات محل طلب الإحاطة، يبلغ عددها ١٤٧ عمارة مقسمة إلي ٤ مجموعات، لم يكن هناك أي مرافق لتلك الأرض وفور الانتهاء من تنفيذ المشروع قمنا بالاستلام الإبتدائي لها من المقاولين وتم إدخال المرافق لها.

وأوضح رئيس هيئة الأوقاف أنه تم تسليم 1800 وحدة سكنية، من اجمالي 2484 وحدة، ولم تتلق الهيئة أي شكاوي من المستلمين، وجاري تسليم باقي الوحدات، مؤكدا أن الهيئة ألزمت المقاولين في العقد المبرم مهم بضرورة تلافي أي مشكلات يشتكي منها الشباب.

ومن جانبه قال النائب نبيل عسكر مقدم طلب الإحاطة، أن هناك مشكلات تتعلق بوجود تسريب مائي من بعض العمارات ، وعدم وجود انارة بين العمارات مطالبا الهيئة بالعمل علي حل تلك المشكلات التي يعاني منها الشباب قاطني تلك الوحدات السكنية.

من جانبه علق المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف علي ما طرحة النائب نبيل عسكر، مؤكدا أنه سيتم استكمال أعمال الإنارة خلال أسبوع حيث تم تشكيل لجنة للانتهاء من عملية استكمال كافة المرافق، والانتهاء من تسليم الوحدات المتبقية في أقرب وقت.

وأشار رئيس هيئة الأوقاف، إلي أن الهيئة لا تقوم بإنشاء إسكان استثماري ولكنها تنشئ وحدات سكنية اقتصادية لافتا الي أن الهيئة وقعت بروتكول تعاون مع وزارة الاسكان ويتم بموجبه تنفيذ الوحدات السكنية بمساحة 63متر وفقا لما نص عليه بروتكول التعاون .

من جانبه قال المستشار أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن كل الملاحظات التي جاءت في طلب الإحاطة سيتم تلافيها خصوصا أنها لا تمس السلامة الانشائية، قائلا :" العقارات سليمة وسنعمل علي تلافي الملاحظات وذلك هو حق الناس".

فيما قال المهندس سيد محروس مستشار وزير الأوقاف، إن الهيئة تعتمد في إرساء مناقصات البناء علي قانون المناقصات والمزايدات ونقوم بعمل مقايسة تقديرية بين الشركات ونختار أفضل الأعمال وأقل الأسعار.