/665685/تحيا-مصر-ينفرد-بنشر-مشروع-قانونقادرون-بإختلاف-المقدم-من-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين

حصل موقع دوت الخليج على مشروع قانون «قادرون بإختلاف» المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تقدمت به رسميا النائبة دعاء عريبى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى من شأنه أن ينشأن صندوق تحت مسمى«قادرون بإختلاف».

دوت الخليج

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنها تقدمت كنائبة عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين بالتعديل المقترح على بعض نصوص مواد القانون رقم ۲۰۰ لسنه۲۰۲۰ وفى ضوء إتجاه كل أجهزة الدولة لكفالة ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وتمتعهم بحقوقهم وفى إطار يتواف قمع التطبيق العلمى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إذ أن الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون شريحة من نسيج المجتمع ولهم ذات الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوى الإعاقة دون تمييز بسبب إعاقاتهم وهو ما دعانى لتلك التعديل لتحقيق منظومة متكاملة تتواف قمع التطور الحاصل على المستويين المحلى والدولى فى مجال تحقيق المزيد من الرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة وبما يضمن تمتعهم بالحقوق السياسية التى كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية.

وتضمنت أيضا حديث النائبة دعاء عريبى بأنه وفق لذلك جعلها تقوم بتعديل نص الماده الأولي من القانون بتعديل البند رقم(1) بتعريف مسمى الصندوق بصندوق (قادرون بإختلاف ) لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة بدلا من صندوق دعم الاشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل المادة الثانية من القانون لتغيير مسمي الصندوق إلي (صندوق قادرون بإختلاف ) لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة ليتوافق مع إتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وجعل مقر الصندوق الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة وجواز إنشاء فروع له بالمحافظات.

دوت الخليج ينفرد بنشر مشروع قانون«قادرون بإختلاف» المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أيضا تم تعديل نص المادة السابعة من القانون بجعل اجتماع مجلس إداره الصندوق مره واحده على الاقل كل شهر حتي يتسني لهم متابعه كافه الامور التي يقوم عليها الصندوق بصفه دوريه وعلي فترات زمنيه متقاربه وتم تعديل المادة الحاديه عشر من القانون للتوسع في الدور الذي يقوم به الصندوق في تحقيق الدعم و الرعاية في جميع مناحي الحياه للأشخاص ذوي الإعاقة وتم تعديل الماده ۱۲ باضافة رسوم خمسة جنيهات على كل الطلبات التي تقدم الي وزاره الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها يخصص لصالح صندوق قادرون بإختلاف لزياده مصادر ايرادات الصندوق ليتسنى له القيام بدوره علي أكمل وجه في دعم الاشخاص ذوي الاعاقه وتقديم الرعايه اللازمه لهم في جميع مناحي الحياد.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنها تقدمت كنائبة عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين بالتعديل المقترح على بعض نصوص مواد القانون رقم ۲۰۰ لسنه۲۰۲۰ لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة ليتوافق مع إتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وجعل مقر الصندوق الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجواز إنشاء فروع له بالمحافظات.