/665688/فيروس-كورونا-يضرب-صفوف-مانشستر-يونايتد-والقلق-يزداد-في-الدوري-الإنجليزي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولم يتدرب فريق مانشستر يونايتد بشكل متواصل خلال تدريبات اليوم، وذلك بسبب ظهور حالات غيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وكان مانشستر يونايتد قد واجه نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الإنجليزي، وتمكن من الفوز بهدف نظيف فقط عن طريق كريستيانو رونالدو.

وذكرت تقارير صحفية أن سيتم عزل جميع اللاعبين من أجل الحفاظ عليهم ومعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

أسطورة ليفربول: محمد صلاح لا يصدق ومحطم الأرقام القياسية.. وتجديد العقد الأهم في مسيرته

أثني مايكل أوين، أسطورة ليفربول الإنجليزي، على اداء النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، وتحطيمة المستمر للأرقام القياسية.

وأكد مايكل أوين في صحفية "أن محمد صلاح مازال يحطم الأرقام القياسية وسعيد بهذا الأمر، وكل مباراة يلعبها يقوم بكتابة تاريخ جديد له".

وزاد "هدف محمد صلاح في ميلان كان صعباً ولكن طريقة الإنهاء تبدو سهلة أمام الجميع، ولكن محمد صلاح هو من جعل الهدف يظهر بهذا الشكل السلس".

وأكمل "محمد صلاح يجعل الأمور بسيطة للغاية في كل دقيقة وكل مرة يلعب فيها داخل أرض الملعب".

وواصل "من النادر حاليا ان يهدر محمد صلاح الفرص أمام المرى، فاصبح فتاك ويسجل الأهداف بشكل مستمر، ولديه ثقة كبيرة في الأداء داخل وخارج الملعب".

واختتم طمن المتوقع أن يكون أمر تجديد عقد محمد صلاح ليس بالسهل، لأنه سيكون أهم عقد له في مسيرتة الكروية، وسيستغرق الأمر وقتاً ولكن لا أريد أن يرحل عن ليفربول نهائيا".

محمد صلاح: الأهلي متفوق على الزمالك بسبب الاستقرار.. وبحب أتفرج على «رضا عبد العال»

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أنه يحب رضا عبد العال، المحلل الرياضي ويشاهد الفيديوهات الخاصة به كثيراً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “رضا عبد العال شخصية كويسة وعلى المستوي الشخصي له تقدير خاص مني، ولكنني أريد أن أرد على مقولة أنني أتحكم في تواجد اللاعبين داخل منتخب مصر، فهذا الأمر غير منطقي على الإطلاق ولا يحدث أبداً”.

وزاد “علاقتي مع جميع لاعبي منتخب مصر جيدة للغاية والمصلحة العامة أهم من الشخصية، والكل يبحث عن نجاح المنتخب بصفة مستمرة، ومصلحة مصر فوق أي شخص، ومن الصعب أن يتحكم لاعب في تشكيل المنتخب أو القائمة”.