/665689/37-الحكومة-تكشف-عدد-اليوتيوبر-المسجلين-في-الضرائب

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عدد الطلبات التي أنجزتها لجان إنهاء المنازعات الضريبية في الفترة من بدء العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 حتى نهاية أكتوبر2021، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد.

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جاء ذلك ردا علي سؤال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، والذي وجه السؤال الآتي لوزير المالية ومصلحة الضرائب: "نريد أن نعرف منذ صدور قانون تسوية المنازعات الضريبية، كم واحد تقدموا لتسوية المنازعات وقيمة المبالغ التي التسوية عليها؟".

الحكومة تكشف عدد اليوتيوبر المسجلين في الضرائب

مضيفا انكم كنتم اعلنتم عن ضرورة قيام اليوتيبور بالتسجيل الضريبي نريد أن نعرف كم عدد المسجلين منهم حتي الآن .

وأكد الوزير أن عدد الطلبات المنجزة حتي نهاية أكتوبر 2021، هو 44 ألف طلب، من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها حوالي 70 ألف طلب، مشيرا إلي أن الوعاء المتنازع عليه 296 مليار .

المسجلين بالتجارة الإلكترونية بلغ حتي الآن 316

وأضاف أن الضريبة المتنازع عليها قيمتها 93 مليار جنيه، منها 60.4 مليار للضريبة علي الدخل، و28.1 مليار للضريبة علي القيمة المضافة، و4.4 مليار للضريبة علي العقارات المبنية.

وتابع: بلغت قيمة الضريبة المتفق عليها في التسوية 37.5 مليار جنيه، منها 19.6 مليار ضريبة علي الدخل، و16.3 مليار للضريبة علي القيمة المضافة، و1.6 مليار للضريبة علي العقارات المبنية.

وكشف أن المسجلين بالتجارة الإلكترونية بلغ حتي الآن 316، وعدد المسجلين من اليوتيوبر 37.