/665690/تستاهل-العقاب-طليقة-ماجد-المصري-ترفض-التنازل-عن-قضيتها-ضد-زوجة-البواب

أكدت منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري على استمرارها في رفع قضية ضد زوجة البواب بعد أن قامت بسرقة أموالها وذهبها.

دوت الخليج يرصد رفض طليقة ماجد المصري التنازي عن القضية المرفوعة ضد زوجة البواب.

كتبت منى إش إش، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "فعلاً مفيش حاجة في القانون اسمها تنازل، وأنا مش هغير أقوالي لأني حلفت اليمين، وهي فعلاً مذنبة وتستحق العقاب لأنها لم تتب عن السرقة وخصوصاً معايا".

وتابعت: "أنا أكتر حد ساعدها ووقف جنبها وأكرمها، ومع ذلك غدرت بي، تستاهل العقاب لأن ربنا فضحها وبينها على حقيقتها".

وأضافت: «أنا أكتر حد ساعدها ووقف جنبها وأكرمها، ومع ذلك غدرت بي، تستاهل العقاب لأن ربنا فضحها وبينها على حقيقتها».

منى اش اش تتعرض للسرقة

وسبق وأن أعلنت منى اش اش سرقتها وذلك خلال حسابها على فيسبوك قائلة "اتقي شر من أحسنت إليه، للأسف تعرضت لحادث سرقة، مرات البواب سرقت دهبي وفلوسي بالرغم من مساعدتي ليهم وكرمي معاهم، بفضل وكرم الله الكاميرات في البيت صورتها، والشرطة قبضت عليها وبحوزتها الدهب المتبقي لأنها باعت منه".

وأرفت: "دلوقتي هي محبوسة على ذمة القضية، جوزها وناس تانية عايزني أتنازل عن البلاغ رأفة بابنها 8 سنوات، وللعلم هي كانت متهمة في سرقة دهب قبل كده، وأصحابه اتنازلت عن البلاغ لكنها لم تتعظ وسرقتني وسرقت جارتي برضو".

واختتمت حديثها قائلة: "إيه رأيكم أتنازل ولا لأ؟، وهل يجوز لي قانونا التنازل ولا ممنوع ؟".

تعرض منى إش إش لجلطة وذبحة

في يناير الماضي تعرضت مني إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، لأزمة صحية شديدة عقب تعافيها من فيروس كورونا، الذي عانت منه على مدى أكثر من شهر.

ونشرت «منى» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول تدهور حالتها الصحية، قائلةً: «لما يكون في ألم في القلب ودراعي منمل زي ما يكون متكهرب وألم في الصدر مسمع في كتفي بظهري كأني ممزوقة وفى دوخة بسيطة، تفتكروا ده عادى ولا في حاجه تانية؟».

لتعلن ابنتها ماهيتاب ماجد المصري، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، بعد ساعات قليلة، تدهور حالة والدها الصحية، قائلةً: «يارب أنت الشافي.. ادعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية وذبحة صدرية الحمد لله».

لتظهر «منى» بعد أيام قليلة من دخولها المستشفى، وتعلن تعافيها وتخطي المرحلة الصعبة من أزمتها الصحية التي حلت بها.