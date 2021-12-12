الزمالك يستعد بقوة لعودة الدوري تحت قيادة كارتيرون «صور»

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لعودة الدوري مرة أخرى عقب فترة التوقف بالوقت الحالي التي ستنتهي عقب منافسات بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض لاعبوا الزمالك التدريبات تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بكل قوبة وجدية، مع وضع برنامج بدني قوي للاعبين حتى لا يتأثرون بفترة التوقف بجانب لعب الفريق لقائات ودية.

تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية في مجمع الصالات بمقر النادي تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قبل خوض التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

إسلام جابر

انتظم إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد.

وتأتي مشاركة إسلام جابر في التدريبات الجماعية للفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية أمس قبل أن يسمح له الجهاز الطبي بالمشاركة في تدريب اليوم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

أحمد حسني مديراً إدارياً في الزمالك خلفاً لعمرو أبو العز

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين أحمد حسني مدير إداري للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء تعيين أحمد حسني بناء على توصية من إسماعيل يوسف وفقاً للهيكلة الذي وضعها مجلس الإدارة.

كما قرر تعيين محمد عبد الرحيم نجل نجم الزمالك الراحل عبد الرحيم محمد في منصب إداري بالجهاز الإداري الجديد.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور توجيه الشكر لعمر أبو العز، المدير الإداري للفريق.

وتمت إقالة المدير الإداري السابق للقلعة البيضاء وكان متواجد من جانب اللجنة الماضية برئاسة حسين لبيب، ليتم رحيله اليوم بشكل رسمي.

وكان عمر أبو العز قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وتم توجيه الشكر له اليوم بشكل رسمي.