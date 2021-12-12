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/665693/ننتظركم-على-منصة-التتويج-رئيس- شباب-النواب-يهنئ-المنتخب-القومي-بالصعود-للدور-قبل-النهائي-فى-البطولة-العربية
هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنتخب المصري لكرة القدم بمناسبة صعوده لمباراة قبل النهائى فى البطولة العربية .
دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع رياضة النواب اليوم
اجتماع رياضة البرلمان
جاء ذلك علي هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم الأحد ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ، حول بعض المشكلات التي يعاني منها مراكز الشباب .
وقال رئيس لجنة الشباب :" اهنئ المنتخب القومي على اداءه الرجولي وقدرتهم على تحويل خسارتهم بهدف لتحقيق فوز عريض على منتخب الاردن الشقيق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ".
ووجه رئيس لجنة الشباب رسالة دعم للمنتخب المصري للمحليين، قائلا :" ننتظركم على منصة التتويج والفوز بالبطولة العربية "، متمنيا للمنتخب التوفيق فى مباراته المقبلةأما المنتخب التونسي الشقيق في مباراة الدور قبل النهائي.
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