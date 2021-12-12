«التضامن» تطلق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعى (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - ترأست السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اللقاء التشاورى بشأن مناقشة الإطار الاستراتيجى ومسودة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعى فى مصر، وذلك فى حضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وممثلين عن الهلال الأحمر المصرى وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، ومنظمة الأمم المتحدة للتطوع، ومنظمات دولية شريكة.





وأفادت القباج أن تنظيم العمل التطوعى جاء فى القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مصر، وتأتى مسودة الاستراتيجية لتغطى خمس سنوات من عام 2022 – 2026 مع وجود مراجعات مرحلية للتأكد من التطبيق السليم، وقد بدأت خطوات إعداد المسودة بإجراء دراسة تقييم وضع حالة التطوع فى مصر والتى هدفت إلى الوقوف على حالة التطوع مع مختلف الشركاء وفى كافة المحافظات، وذلك من خلال إجراء تحليل كمى وكيفى شمل لقاءات مع الشركاء ومع أصحاب المصلحة المعنيين بالعمل التطوعى من الجهات الحكومية والأهلية والأكاديمية والدولية.

كما اعتمدت الدراسة أيضاً على الدراسة المكتبية للدراسات والتقارير الدولية السابقة واستطلاعات الرأى التى تناولت آراء ووجهات نظر المتطوعين والجهات التطوعية.

لجنة وطنية للتطوع

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن التوصيات الأولية التى خلصت إليها الدراسة على المستوى الاستراتيجى شملت تشكيل لجنة وطنية للتطوع بمساعدة الوزارات المختصة ومشاركة مؤسسات المجتمع الأهلى والجهات التطوعية لتنفيذ الاستراتيجية محل الإصدار، وتوسيع مفهوم التطوع ليشمل كافة الفئات العمرية بما فيها الأطفال والشباب والمسنين، وإنشاء آلية لتنسيق الجهود بين المتطوعين والفرص التطوعية من خلال موقع إلكترونى من شأنه تسهيل التقديم على الفرص التطوعية، وتعزيز التطوع الرقمى وفتح الباب أمام المبادرات التطوعية، ووضع ميثاق العمل التطوعى فى مصر لضمان حقوق المتطوعين، وتكافؤ الفرص بين المتطوعين خاصة الإناث والكيانات الموجودة فى المناطق النائية، وإنشاء نظام للتطوع بالجامعات يسمح بالإعفاء من بعض ساعات الدراسة، وإنشاء بنك للتطوع لاحتساب ساعات التطوع واستبدالها بمزايا تطوعية أو عينية، ودمج ثقافة التطوع بالمناهج الدراسية وذلك لتشجيع ثقافة التطوع بين الأطفال والنشء.

توسيع مفاهيم التطوع

كما أشارت القباج إلى توسيع مفاهيم التطوع لتشمل كافة فئات المجتمع والعمل على تنظيمه لتحقيق استخدام الموارد المتاحة من المتطوعين لسد فجوات التنمية التى تواجه الدولة فى القطاعات المختلفة وفى كافة المناطق على مستوى الجمهورية وبصفة خاصة قرى حياة كريمة.

وأضافت وزيرة التضامن أنه من الأهمية تسويق ثقافة التطوع وتعبئة الموارد البشرية اللازمة وتوظيفها لصالح العمل التنموى، وأهمية إعداد وتأهيل المتطوعين وحمايتهم ومساءلتهم إذا خالفوا قواعد التطوع، مؤكدة على ضرورة تطوير قاعدة البيانات الموحدة لتشمل جميع المتطوعين بتوزيعهم العمرى والجغرافى والتعليمى بكافة القطاعات التى يرغبون التطوع فيها وتصنيفهم طبقاً لتواجدهم الجغرافى،وتم تسليط الضوء على ضرورة استغلال القدرات البحثية والميدانية للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتعظيم دوره فى حصر نتائج التطوع وسبل تقييم أثرها على العمل التنموى، مع العمل على رصد فرص التطوع لتغطية المناطق المحرومة من الخدمات، حيث إن المرحلة الحالية تشهد تنمية متكاملة غير مسبوقة ومصر تحتاج لكل مورد بشرى على أرضها خاصة أن التحديات متعددة وسقف الطموحات عال.