محافظ الدقهلية: مشروع تحيا مصر المنصورة نقلة حضارية ونوعية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأحد، مع استشارية مشروع "تحيا مصر المنصورة" الدكتورة مايسة محمود والوفد المرافق لها.

ووجه مختار - فى بيان اليوم - بضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية لتيسير الإجراءات المطلوبة من قبل كافة الأجهزة التنفيذية المختصة للعمل الجاد، لتنفيذ كافة المشروعات المقرر تنفيذها، مشددا على أنه لن يسمح بالتقاعس فى تنفيذ المشروعات القومية للدولة والتى تستهدف تقديم خدماتها المتميزة للمواطنين.

واستعرض خلال اللقاء، التصميمات المبدئية لعدد من المنشآت التى يتضمنها المشروع، موضحا أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 136 ألف متر مربع، ويضم مجموعة من الأراضى المتميزة فى مدينة المنصورة ومدينة طلخا، وستقام على تلك الأراضى مشروعات متنوعة سكنية وطبية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى، فضلا عما تقدمه من عائد مجتمعى، وسيتم تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يحقق السيولة المرورية المطلوبة والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع، وتم أيضا مراعاة البعد الثقافى فى المشروع حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة يقع على ممشى رئيسى فى منطقة الفرنساوى وأهم المشروعات التى تدخل فى نطاق تحيا مصر المنصور (مشروع المنصورة جيت).