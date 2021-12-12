سفير مصر فى بلجراد يبحث التعاون الثنائى مع نائب رئيس وزراء صربيا

جدة - نرمين السيد - التقى سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى، النائب الأول لرئيسة مجلس الوزراء ووزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية الصربى برانكو روزيتش Branko Ružić، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائى فى ضوء استضافة مصر هذا الأسبوع للنسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بعنوان "المستقبل فى العمل" بالعاصمة الإدارية الجديدة.





واستعرض الجويلى أثناء اللقاء المنح التى تقدمها مصر سواء من خلال وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن مُبادرة "ادرس فى مصر" والتى تروج لاستكمال الدراسة الجامعية والدراسات العليا فى مصر للطلاب الأجانب، وكذا للدورات التدريبية لتعلم "اللغة العربية" من خلال المركز المصرى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتخصيص الأزهر الشريف لمنح دراسية فى كلياتها ومعاهدها، فضلاً عن الدورات التدريبية المقدمة من المركز المصرى الدولى للزراعة EICA. ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيسة مجلس الوزراء أهمية العلاقات الثنائية مع مصر، معلناً عن مضاعفة عدد المنح المقرر تخصيصها فى إطار برنامج "العالم فى صربيا" وداعياً لاستفادة الطلاب المصريين منها فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين وباعتبار أنها تغطى جميع المجالات التعليمية. وأثنى الوزير الصربى على أنشطة مجموعة البعثات الدبلوماسية الفرانكفونية فى صربيا برئاسة سفارة مصر، معرباً فى هذا السياق عن الاهتمام باستكشاف فرص التعاون مع جامعة سنجور بالاسكندرية.

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