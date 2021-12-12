مشاركة مصرية لأول مرة.. شكرى يحضر اجتماع آلية التشاور السياسى مع دول الخليج

يشارك وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، بحضور نظرائه من دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس، في مشاركة مصرية لأول مرة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر". وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات. وأضاف حافظ، أن الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

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