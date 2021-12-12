سامح شكرى: ننسق مع دول مجلس التعاون بشأن كافة القضايا

قال وزير الخارجية سامح شكرى خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مجلس التعاون في الرياض، إن علاقة استراتيجية تجمع مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأوضح: ننسق مع دول مجلس التعاون بشأن كافة القضايا.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى فى كلمته خلال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين وتجذرها، ومواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والرخاء، وضرورة تكثيف التنسيق إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة، لافتا إلى أن أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

ويشارك وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى بحضور نظرائه من دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس في مشاركة مصر ولأول مرة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات.

وأضاف حافظ، أن الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.