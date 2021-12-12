/665686/انطلاق-مؤتمر-المبادرون-بمشاركة-الجهات-الحكومية-والشركات-الدولية لدعم-الأشخاص-ذوى-الاعاقة

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ونيفين الكباج وزيرة التضامن الاجتماعي ينطلق مؤتمر"المبادرون" في ٢١ديسمبر الجارى لمناقشة سبل وكيفية خلق بيئة متاحة للجميع من أجل دمج الاشخاص ذوى الاعاقة.

دوت الخليج

ويعد المؤتمر الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط و يحظى المؤتمر باهتمام كبير من جانب وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد كبير ‏من الجهات الحكومية و الخاصة.‏

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن " مؤتمرالمبادرون " أحد الأفكار الإيجابية التي تستهدف جمع كافة الأطراف من صناع ‏التغييرمن المبادرين والرواد وصناع القرار في مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والأفراد والشركات الدولية والشركات ‏الناشئة والجهات التمويلية والمانحة المهتمة بالقضية من توحيد الرؤي والجهود ليبرز ابطال ل لتغييرمن الأشخاص ذوي الإعاقة .‏

انطلاق‎ ‎‏مؤتمر‎ ‎المبادرون ‎بمشاركة الجهات الحكومية والشركات الدولية لدعم الأشخاص ذوى الاعاقة

و أشارت القباج أن الهدف وراء هذا الجمع هوتحريك المسار لخدمة قضايا ذوى الإعاقة و تحقيق بيئة متاحة تساهم فى بناء قدرات أولادنا ‏من الاشخاص ذوى الإعاقة ، و أن المؤتمر يحظى برعاية ودعم القطاعات المختلفة بوزارة التضامن الاجتماعي من أجل نجاح الفكرة ‏وتعميمها داخل المجتمع المصرى‎ .‎

‎من جانبها اشارت مهيرة حسن مستشار التطوير المؤسسي وأحد منظيمى المؤتمر أن التفكير في هذا المؤتمر جاء من أجل استكمال الدعم ‏والإهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقة وتشجعيهم للتحسين من قدراتهم والسعي وراء بيئة تدعم الاتاحة والدمج حيث ان أزمة الأشخاص ذوى ‏الاعاقة لا تكمن في الاعاقة ولكن في الاتاحة‎. ‎

واضافت ان الاشخاص ذوي الاعاقة يحظون باهتمام كبير من جميع أجهزة الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس ‏الوزراء و جميع الجهات الحكومية وهناك اصرار من الجميع علي تغيير الواقع وتوفير كل ما يحتاجونه من دعم تشريعي ومعنوي وسبل ‏الاتاحة .

تبني لقدرات الاشخاص ذوي ‏الاعاقة

من جانبه قال وائل الشافعي الشريك المؤسس لشركة فويز المنظم المؤتمر أن المؤتمر يهدف لبدء حركة تبني لقدرات الاشخاص ذوي ‏الاعاقة وليس اعاقتهم واشراكهم في جميع المناقشات والمبادارت التي يدعمها المؤتمر وايضا التطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتحول ‏الرقمي لتحقيق سبل الاتاحة وتحقيق الدمج المجتمعي من أجل ضمان بيئة تضمن لهم التيسير و التحسين في جميع مناحي الحياة .

واشار الشافعي ان فعاليات المؤتمر تبدأ بالحضور الشخصي والافتراضي معا( ‏‎ ((Hybrid congress، يومي 21و22 ديسمبرالجارى ‏وفتح حلقات نقاش وورش عمل حول الاجندة التي اتفق عليها المبادرون في الاجتماع السابق للمؤتمر، وتنظيم ورش عمل تدربية متخصصة ‏وجناح الشركات الناشئة التي تقدم حلول تكنولوجية وتحقيق مزيد من الاتاحة للاشخاص ذوي الاعاقة وجناح الجمعيات والمؤسسات ‏والهيئات بالاضافة لحفل تكريم لصناع التغير وابطال التغيرمن المبادرون الذي أثروا في حياة أشخاص ذوي الاعاقة‎.‎