/665687/يقلد-الشوالي-ويعشق-الإذاعة-سامي-عبد-الرحيم-مدرس-كفيف-بقنا-يحلم-بتقديم-برنامج-إذاعي

يبدع سامى عبدالرحيم، موهبة من العيار الثقيل ، في تحليل مباريات كاس العرب وبيقلد المعلق عصام الشوالي بدرجة من الإحترافية، لا تستطيع أن تفرق صوته عنهم في أي شيء ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

سامى عبدالرحيم ، إبن مركز قفط ، أحد مراكز محافظة قنا ، من ذوى الاحتياجات الخاصة ، محلل رياضي لمباريات كاس العرب ، ومن حبه وعشقه للمعلق الرياضي عصام الشوالي ، استطاع تقليد تعليق لا تستطيع التفرق بينهم ، منذ صغره في المرحلة التعليمة كان يشارك في الاذاعة المدرسية ويحلل المبارايات كل صباح أمام زملائه.

يقلد الشوالي ويعشق الإذاعة.. سامي عبد الرحيم مدرس كفيف بقنا يحلم بتقديم برنامج إذاعي

وأوضح سامح عبدالرحيم " لموقع دوت الخليج " حاصل علي ليسانس أداب صحافة بجامعة جنوب الوادى بقنا، كان يعمل بجامعة جنوب الوادى ولكن بعد المسافة ، أدت الي انه يطلب انتداب الي أحدى مدارس بلدته بمركز قفط ، مشيرا الي أنه حلمه ليس مدرس باحدى المدارس ولكن كان يحلم ، بتقديم برنامج في الاذاعة والتلفزيون ، ليكى يرصد مطالب اصحاب الهمم ويساعدهم مشيرا الي أن أصحاب الهمم يحتاجوا الي معرفة انجازات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية في مبادرة حياة كريمة .

وناشد الرئيس السيسي والمسؤلين ، بالاهتمام بذوى الهمم في البنوك المصرية وتوفير لهم القروض والمشروعات الصغيرة وكذلك قرعة شقق كل المصرين لابد أن يكون هناك نصيب لأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة ، لافتا أن سعيد جدا بالرئيس السيسي علي مايقدمه لهم لأنه أعاد لنا روحنا من جديد وحقق لنا ما لم يتحقق .