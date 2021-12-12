/665698/أمن-سوهاج-يفك-طلاسم-العثور-على-جثة-طافية-بترعة-الخلافية

عثر الاهالي بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج على جثة طافية فى ترعة بناحية قرية الخلافية، وتم ابلاغ الشرطة وتم انتشال الجثة ونقلها الي مستشفى جرجا العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، اخطار من مأمور مركز جرجا جنوب سوهاج يفيد بانتشال جثة من ترعة بدائرة المركز ونقلها الى مستشفى جرجا العام.

واسفرت تحريات رجال الشرطة بقيادة رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له عن هوية صاحب الجثة والذي يدعى "محمد م" 55 عام، عامل مريض نفسي متغيب عن منزلة منذ 72 ساعه ويقطن بقرية المجابرة بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الواقعة.

حقيقة فيديو الشخص المكبل بسلسلة في سوهاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسوهاج مقطع فيديو يظهر فيه شخص مكبل من قدمة بسلسلة حديدية، مما اثار ضيق وضجر لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك في محافظة سوهاج.

وتمكن رجال الشرطة بمديرية أمن سوهاج من فك طلاسم القضية، وتبين أن الشخص من احدى قري مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، ويعانى من مرض نفسي وان من قام بتكبيل زوج عمته.

وقال زوج عمته ان الشخص مريض نفسي ويعانى من اضطرابات نفسية شديدة، ويقوم بإيذاء المارة بالطرقات والمنازل بالطوب وتهشيم زجاج السيارات ويعترض الاطفال والكبار، ويقوم بنبش القبور وبعثرة ما فيها، وهذا يضر بالأخرين والكثير من الجيران، وطالب بإيداعه بمصحة نفسية، وتم ايداعه بمصحة نفسية رغبة لأهلة وعلاجه.

زاع صيتة بين الناس بالإتجار في العملة المزورة، فكل من يحتاج لعملة مزورة يذهب الية ويلتقي به، ولكن في كل تلك اللحظات لم يكن بعيد عن أعين رجال الشرطة ويتم رصد كل خطواته للإيقاع به متلبسا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء مدير اداراه البحث الجنائي بسوهاج يفيد بلاغ من مباحث الاموال العمة يفيد بورود معلومات عن عامل زراعي يقوم بالإتجار في العملة الوطنية المزورة ويتخذ من موطنه جزيرة شندويل ومركز سوهاج مسرحا لترويج العملة المزورة على عملائه.