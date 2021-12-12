احذر.. مشروبات الطاقة تسبب أمراض القلب

يفضل ملايين من المراهين و الشباب حول العالم تناول مشروبات الطاقة، لكن الإكثار من شرب هذه المشروبات يؤدي إلي عواقب وخيمه، ونتعرف علي مكونات مشروبات الطاقة في السطور الآتيه.

مكونات مشروبات الطاقة و من أين يأتي مفعولها

أكبر جزء مسؤول عن المفعول هو الكافيين، الموجود بنسب مختلفة بحسب نوع المشروب، إضافة للسكر ومواد سكرية. وأحياناً يتم إضافة حمض التورين وفيتامينات مختلفة، وأيضاً الغوارانا (نبات أصله من منطقة الأمازون البرازيلية، وتتميز بذرته بتركيز عالٍ لمادة الكافيين). إذن فإن فعالية تلك المشروبات تأتي بشكل أساسي من الكافيين، لأن الكافيين يجعلنا مستيقظين ويزيد من نشاط القلب والدورة الدموية، وينشط عملية التنفس وهذا هو المفعول الأساسي.

الشعبية الكبيرة لمشروبات الطاقة

في أيامنا هذه يرغب كثيرون بأن يكونوا أنيقين وسريعين وأن يتمتعوا بتركيز عالٍ طوال الوقت، وهذا ما تستغله الشركات المنتجة لتلك المشروبات، فتركز في دعايتها على تلك النواحي.

مخاطر مشروبات الطاقة

عند تعاطي جرعة زائدة من هذه المشروبات، هناك عواقب وخيمة وهي : ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في انتظام ضربات القلب وتسارع دقات القلب، وصولاً إلى توقف القلب المفاجئ، ولكن قد يؤثر ذلك على وعي الإنسان وإدراكه، خاصة عند تعاطي "مشروبات الطاقة" مع الكحول. وظهرت مؤخراً أنواع جديدة تعرف بـ "Energy Shots"، أي تناول كميات أقل ولكن بتركيز أعلى وممزوجة بالكحول، وقد يكون مفعولها غير ملحوظ. إلى ذلك فإن تعاطي "مشروبات الطاقة" ممزوجة بالكحول يزيد من إمكانية الإدمان عليها.

تعاطي جرعات زائدة يؤدي لعواقب وخيمة

يسمح للأطفال و المراهقين بكميات محددة وبالنسبة للكافيين، تبلغ تلك النسبة ثلاثة ميليجرامات لكل كيلوجرام من وزن الجسم. أما عند البالغين، فتكون النسبة 300 ميليجرام. ولكن يجب أن نعلم أيضاً بأن هناك مواد إضافية تزيد من نسبة الكافيين في "مشروبات الطاقة"، مثل الغوارانا، التي تحوي نسبة عالية من الكافيين، وغالباً لا يتم ذكر الكميات الدقيقة على العلبة.

الكمية المسموح تناولها من مشروبات الطاقة

علبة أو علبتان لشخص بالغ تعتبر كمية معقولة وغير ضارة، إلا إذا كان يعاني من مشاكل في القلب والدورة الدموية. أما إذا كان مصاباً بإرتفاع ضغط الدم ولديه مشاكل في القلب ويتناول أدوية، فيجب أولاً سؤال الطبيب، لأن الأمر قد يتطور ويصبح خطيراً. أما بالنسبة للأطفال والمراهقين فيسري المعيار الذي ذكرناه سابقاً: ثلاثة ميليجرامات لكل كيلوجرام من وزن الجسم.