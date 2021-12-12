/665695/بعد-مواجهة-ليفربول-أستون-فيلا-يلغي-تدريبات-الفريق-بسبب-فيروس-كورونا

قرر نادي أستون فيلا إلغاء تدريبات الفريق اليوم، وذلك بسبب توغل فيروس كورونا داخل صفوف الفريق مؤخراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان نادي استون فيلا قد لعب أمس السبت أمام ليفربول على ملعب أنفيلد وانتهت المباراة بفوز الريدز بهدف نظيف جاء عن طريق محمد صلاح.

وتم إلغاء التدريبات الخاصة بالفريق اليوم وذلك من أجل الكشف على اللاعبين خلال الساعات القادمة لمعرفة العينات الإيجابية قبل استمرار مسابقة الدوري في منتصف الأسبوع.

فيروس كورونا يضرب صفوف مانشستر يونايتد.. والقلق يزداد في الدوري الإنجليزي

مازال فيروس كورونا يهدد استمرار مباريات الدوري الإنجليزي بشكل مستمر خلال الفترة القادمة، وتوغل داخل معظم الأندية وهذه المرة أمام مانشستر يونايتد.

ولم يتدرب فريق مانشستر يونايتد بشكل متواصل خلال تدريبات اليوم، وذلك بسبب ظهور حالات غيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وكان مانشستر يونايتد قد واجه نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الإنجليزي، وتمكن من الفوز بهدف نظيف فقط عن طريق كريستيانو رونالدو.

وذكرت تقارير صحفية أن سيتم عزل جميع اللاعبين من أجل الحفاظ عليهم ومعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

أسطورة ليفربول: محمد صلاح لا يصدق ومحطم الأرقام القياسية.. وتجديد العقد الأهم في مسيرته

أثني مايكل أوين، أسطورة ليفربول الإنجليزي، على اداء النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، وتحطيمة المستمر للأرقام القياسية.

وأكد مايكل أوين في صحفية "أن محمد صلاح مازال يحطم الأرقام القياسية وسعيد بهذا الأمر، وكل مباراة يلعبها يقوم بكتابة تاريخ جديد له".

وزاد "هدف محمد صلاح في ميلان كان صعباً ولكن طريقة الإنهاء تبدو سهلة أمام الجميع، ولكن محمد صلاح هو من جعل الهدف يظهر بهذا الشكل السلس".

وأكمل "محمد صلاح يجعل الأمور بسيطة للغاية في كل دقيقة وكل مرة يلعب فيها داخل أرض الملعب".

وواصل "من النادر حاليا ان يهدر محمد صلاح الفرص أمام المرى، فاصبح فتاك ويسجل الأهداف بشكل مستمر، ولديه ثقة كبيرة في الأداء داخل وخارج الملعب".

واختتم طمن المتوقع أن يكون أمر تجديد عقد محمد صلاح ليس بالسهل، لأنه سيكون أهم عقد له في مسيرتة الكروية، وسيستغرق الأمر وقتاً ولكن لا أريد أن يرحل عن ليفربول نهائيا".