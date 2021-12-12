صلاح على رأس جوائز الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء بقارة أفريقيا.. القائمة كاملة

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أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء عن الجوائز الخاصة بقارة أفريقيا، الذي جاء على رأسها النجم المصري محمد صلاح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصد محمد صلاح نجم ليفبول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بعدما قدم أداء أكثر من رائع، واحرز العديد من الأهداف مع ليفربول وساهم معهم في الفوز بأكثر من مباراة.

كما حقق ميندي جائزة أفضل حارس مرمى، بعد الموسم المميز الذي قدموا مع تشيلسي وأستطاع أن يحقق معهم دوري أبطال أوروبا وساهم بشكل كبير في الفوز بها.

جوائز الاتحاد الدولي للتاريخ و الاحصاء IFFHS القارية 2021 في قارة إفريقيا

• أفضل لاعب : محمد صلاح ( مصر / ليفربول)

• أفضل حارس : إدوارد ميندي (السنغال / تشيلسي)

• أفضل مدرب نادي : بيتسو موسيماني (جنوب أفريقيا / الأهلي)

• أفضل مدرب منتخبات : جمال بلماضي (الجزائر)

• أفضل صانع ألعاب : رياض محرز (الجزائر / مانشستر سيتي)

• أفضل حكم : فيكتور جوميز (جنوب إفريقيا)

• أفضل لاعب شاب (U20): لاسينا تراوري (بوركينا فاسو / شاختار دونيتسك)

إلغاء حفل الجائزة للمرة الثانية

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إلغاء حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2021، ليتم إلغاء الجائزة للموسم الثاني على التوالي بعد حجبها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى عدم انتظام معظم المسابقات سواء داخل أو خارج القارة السمراء.

ويعتبر إلغاء جائزة الأفضل في أفريقيا للعام الثاني على التوالي بمثابة صدمة جديدة إلى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الذى احتل المركز السابع في ترتيب حفل جوائز الكرة الذهبية، وهو الترتيب الذي أثار صدمة الجميع بعدما انطلق الفرعون في الموسم الجاري بأداء مميز وأرقام كبيرة مع الريدز في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكان الدولى المصري هو المرشح الأقوى لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي 2021.

آخر لاعب توج بالجائزة

ونجح ساديو ماني نجم ليفربول في التتويج بجائزة الأفضل في أفريقيا بالنسخة الأخيرة التي أقيمت في مصر 2019 متفوقًا على محمد صلاح ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي على الترتيب.

وسبق أن توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء مرتين في عامي 2017 و2018.