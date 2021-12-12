سفراء 4 دول يشيدون بجهود مصر بمكافحة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - أشاد سفراء بولندا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا بجهود الحكومة المصرية فى التعامل مع الهجرة غير الشرعية، واتخاذ التدابير لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال التواصل مع الاتحاد الأوروبى والمؤسسات والدول الأعضاء فى الاتحاد.





وقال سفير بولندا لدى مصر ميهاو وابيندا -فى مؤتمر صحفى عقد، اليوم الأحد، بمقر السفارة البولندية فى القاهرة- "إن بلادنا شهدت نحو 38 ألف مهاجر غير شرعى منذ بداية العام وحتى ديسمبر"، لافتا إلى أن الوضع على الحدود البولندية مع بيلاروسيا لم يعد متوترا عما كان عليه الوضع فى الصيف، وشهد تراجعا فى أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين جاءوا من العراق وسوريا وأفغانستان.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى اتخذ الإجراءات لمنع الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أن بولندا مازالت تراقب الوضع على الحدود مع بيلاروسيا، وأنه من الصعب التنبؤ إذا كان سيكون هناك موجة جديدة من الهجرة غير الشرعية.

ومن جهته، قال ارتوراس جالونس سفير ليتوانيا بالقاهرة "إن مصر فتحت حوارا مع الاتحاد الأوروبى لمنع الهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبى والدول المتاخمة للحدود مع بيلاروسيا تبنوا موقفا موحدا متضامنا تجاه هذه الهجرة غير الشرعية على الحدود مع بيلاروسيا"، مشيدا بدعم استونيا بالرغم من أنها ليس لها حدود مشتركة مع بولندا، التى قدمت الدعم فى شكل قوات ودوريات شرطة ومعدات لمنع المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى وفر 700 ألف يورو لتقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، والتى قدمت إلى جمعية الصليب الأحمر البيلاروسية لتوزيعها عليهم، مشيرا إلى أنه تم إجلاء نحو 200ر2 ألف شخص من بيلاروسيا، وهناك ما بين 5 إلى 7 آلاف مهاجر حاليا فى بيلاروسيا.

ولفت إلى أن الحكومة العراقية أرسلت طائرات على نفقاتها الخاصة لاستعادة المهاجرين غير الشرعيين العالقين فى بيلاروسيا، مضيفا أنه هناك نحو 100 مهاجر غير شرعى يوميا على الحدود بين الاتحاد الأوروبى وبيلاروسيا.

وبدوره، أشاد ايلمارس بريديكس سفير لاتفيا بالقاهرة بسياسة مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتى تحظى بتقدير كبير من قبل الاتحاد الأوروبى وكذلك الدول الأعضاء فى الاتحاد، مقدما الشكر لاستونيا التى قدمت المساعدات فى أزمة اللاجئين غير الشرعيين العالقين على الحدود مع بيلاروسيا.

وأكد أهمية التزام الدول بالقوانيين الدولية تجاه المهاجرين غير الشرعيين ومنع الهجرة تحت غطاء السياحة والعمل، مطالبا بيلاروسيا بالعمل على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

ومن جانبه، أشاد ميكو هالجالس سفير استونيا بالقاهرة بحكمة مصر فى التعامل مع الهجرة غير الشرعية والتعاون مع الاتحاد الأوروبى من هذا الملف، منوها بأن الاتحاد نجح فى السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر الحدود مع بيلاروسيا.