استعدادات مكثفة فى شرم الشيخ لاستضافة أبرز مؤتمر دولى لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - شهدت مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذى تنطلق أعمال دورته التاسعة غدًا وتستمر حتى الجمعة المقبلة، بمشاركة أكثر من ألفى ممثل للدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.





وتزينت شوارع المدينة بالأشجار وأعلام الجمهورية إلى جانب أعلام بعض الدول المشاركة فى المؤتمر، كما انتشرت لافتات المؤتمر، والشعارات الترحيبية بضيوف مصر، إضافة إلى العلامات المرورية والإرشادية.

فيما جرى تزيين الطرق من المطار وحتى قاعة المؤتمرات الدولية بالأعلام واللافتات الترحيبية، وشهدت قاعة المؤتمرات التى ستعقد بها الجلسات المتوازية استعدادات مكثفة.. حيث جرى تجهيزها بكافة الوسائل والإمكانيات، والتأكد من كفاءة وحدات الصوت، إضافة إلى تحديد أماكن إقامة الوفود المشاركة فى المؤتمر، وتأمينها على أعلى مستوى.

كما جرى تسيير حافلات، حملت شعارات المؤتمر الأممى، لنقل المشاركين فى المؤتمر من القاعة إلى الفنادق التى شهدت كثافة فى معدلات الإشغال.

وقام المركز الإعلامى بتنظيم وصول وتسجيل الوفود من وسائل الإعلام الدولية والعربية والمصرية التى ستقوم بتغطية فعاليات المؤتمر.

من جانبها، رفعت محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، خاصة الصحة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحى، وذلك من خلال التأكيد على جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولى، وتزويدها بأطقم طبية، وتوافر محولات كهربائية داخل قاعة المؤتمرات الكبرى تحسبا لحدوث أعطال فى الكهرباء.