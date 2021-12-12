مبشرة.. آخر تطورات التجارب السريرية للقاح المصرى ضد كورونا (فيديو)

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لم تحدث أى أعراض جانبية سيئة تذكر على المتطوعين التسع فى المرحلة الأولى.
وأوضح أنهم أعلنوا عن دخول متطوعين للخضوع للتجارب، وهناك اشتراطات فى المتطوعين منها أن يكون السن أكبر من 18 عامًا وأقل من 50 عاما ولا يشتكى المتطوع من أى أمراض مزمنة، ولكن المشكلة فى الأجساد المضادة.
وتابع: "بنعمل أكثر من 30 تحليلا للمتطوعين، بنلاقى من 12 من 15 شخصا لديهم أجساد مضادة رغم أنهم لم يصابوا بكورونا أو يحصلوا على اللقاح، فقد يكونوا أصيبوا بكورونا مستترة وليست ظاهرة".
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