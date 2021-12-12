مبشرة.. آخر تطورات التجارب السريرية للقاح المصرى ضد كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة عزمى رئيس فريق التجارب السريرية للقاح المصرى "كوفى فاكس"، إن نتائج التجارب على اللقاح المصرى مبشرة وجيدة ولم تثبت أى مشاكل من اللقاح، وسيتم استكمال باقى التجارب والتى تستهدف 72 متطوعا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لم تحدث أى أعراض جانبية سيئة تذكر على المتطوعين التسع فى المرحلة الأولى.

وأوضح أنهم أعلنوا عن دخول متطوعين للخضوع للتجارب، وهناك اشتراطات فى المتطوعين منها أن يكون السن أكبر من 18 عامًا وأقل من 50 عاما ولا يشتكى المتطوع من أى أمراض مزمنة، ولكن المشكلة فى الأجساد المضادة.

وتابع: "بنعمل أكثر من 30 تحليلا للمتطوعين، بنلاقى من 12 من 15 شخصا لديهم أجساد مضادة رغم أنهم لم يصابوا بكورونا أو يحصلوا على اللقاح، فقد يكونوا أصيبوا بكورونا مستترة وليست ظاهرة".