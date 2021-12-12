أخبار مصرية

مبشرة.. آخر تطورات التجارب السريرية للقاح المصرى ضد كورونا (فيديو)

0 نشر
فهمى غالى 2021-12-12 19:52 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة عزمى رئيس فريق التجارب السريرية للقاح المصرى "كوفى فاكس"، إن نتائج التجارب على اللقاح المصرى مبشرة وجيدة ولم تثبت أى مشاكل من اللقاح، وسيتم استكمال باقى التجارب والتى تستهدف 72 متطوعا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لم تحدث أى أعراض جانبية سيئة تذكر على المتطوعين التسع فى المرحلة الأولى.

وأوضح أنهم أعلنوا عن دخول متطوعين للخضوع للتجارب، وهناك اشتراطات فى المتطوعين منها أن يكون السن أكبر من 18 عامًا وأقل من 50 عاما ولا يشتكى المتطوع من أى أمراض مزمنة، ولكن المشكلة فى الأجساد المضادة.

وتابع: "بنعمل أكثر من 30 تحليلا للمتطوعين، بنلاقى من 12 من 15 شخصا لديهم أجساد مضادة رغم أنهم لم يصابوا بكورونا أو يحصلوا على اللقاح، فقد يكونوا أصيبوا بكورونا مستترة وليست ظاهرة".

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبشرة.. آخر تطورات التجارب السريرية للقاح المصرى ضد كورونا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا