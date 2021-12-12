"الفيروس مستمر".. الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن كورونا

جدة - نرمين السيد - ودعا عبدالغفار فى تعليق نشرته صفحة وزارة الصحة المواطنين للإقبال على اللقاحات مؤكدا أنها السبيل لتقوية جهاز المناعة وجعل معدلات الوفيات أقل. كتب عبدالغفار: "النهارده بعد حوالى سنتين من التعامل مع فيروس كورونا، العالم أدرك إنه مش هيختفى وأنه هيفضل عايش معانا، وبقى الأمل إن الفيروس يبقى أضعف وأعراض الإصابة بيه أخف ومعدلات الوفيات أقل، بس كمان العالم مدرك إن ده قرار مش هياخده الفيروس، ده قرارنا إحنا بإننا نتطعم، لإن التطعيم هو اللى هيخلى جهازنا المناعى أقوى ط ويخلى المرض أضعف ومعدلات الوفيات أقل، القرار قرار كل واحد فينا .. اطعّم اطمن".

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