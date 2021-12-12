وزير الخارجية: آلية التعاون مع دول الخليج تهدف لتحصين الأمن الجماعى العربى

قال وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر اتخذت خطوات عدة للتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجى، موضحا أن الألية التى تم تدشينها ليست أكثر من مجرد خطوة جاءت نتيحة العديد من الخطوات التى سبقتها.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السعودى والأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، أن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، والأمن القومى العربى بصفة عامة، موضحا أن مثل هذه الأليات تهدف فى الأساس إلى تحصين الأمن الجماعى لكافة الدول العربية فى إطار من التعاون واحترام العلاقات على أسس سليمة دون التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأضاف أن الهدف هو تحقيق ما تتطلع إليه الشعوب العربية نحو مزيد من التنسيق والتعاون بين الدول العربية بصفة عامة، وبين مصر ودول الخليج بصفة خاصة فى إطار الأهمية الكبيرة للتعاون بين الجانبين فى المرحلة الراهنة لمجابهة التحديات.