/665704/عاملة-النواب-تناقش-طلب-النائب-محمد-إسماعيل-بشأن-تسوية-مستحقات-العاملين-بالشركة-المصرية-للملاحة-البحرية

ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن تسوية مستحقات العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية التى تم وضعها تحت التصفية اعتبارا من شهر ٣/ ٢٠٢٠ .

تفاصيل مناقشة طلب النائب محمد إسماعيل بشأن تسوية مستحقات العاملين

وتمت مناقشة طلب الإحاطة بحضور رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى و مستشارى وزيرى القوى العاملة و قطاع الأعمال و كذلك اللواء السيد بدر السيد المصفى القانونى للشركة.

و خرجت مناقشة طلب الإحاطة بالعديد من التوصيات وهي كالتالي: ١- تحديد مهلة شهر للشركة القابضة للتوصل إلى مقترح تسوية بعد التواصل مع ممثلى العمال على أن يتم الأخذ فى الاعتبار محاضر الاجتماعات السابقة و منها محضر ٢٠٢٠/٧/١٩. ٢- مراعاه مستحقات العاملين المدرجة فى لوائح الشركة من مكأفأت تميز - صندوق الرعاية - رصيد الأجازات.

إنهاء إجراءات تصفية الشركة المصرية للملاحة

وكان قد تقدم النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن قرار الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة ووضع الشركة تحت التصفية.

ونص طلب الإحاطة على أنه تقرر في الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة منذ مارس من العام الماضي تصفية الشركة لزيادة خسائرها عن 1.2 مليار جنيه.

وأكد إسماعيل، أنه بالرغم من مرور قرابة عام ونصف على قرار تصفية الشركة، والبدء في بيع بعض أصولها ، فلم يتم تسوية وضع العاملين بالشركة حتى تاريخه، وتضررهم وحرمانهم من العلاوات الخاصة المقررة في يوليو 2020.

كما تم حرمان العاملين بالشركة من العلاوات الدورية التي تستحق في نياير 2021 ، بالإضافة إلى عدم وجود ترقيات للدرجات الوظيفية المختلفة للعاملين بالشركة، فضلا عن عدم سريان مميزات صندوق الرعاية الصحية بها، حيث يتم تصفيته، وامتناع المسئول عن التصفية من صرف مستحقات العاملين المتأخرة عن أعوام 2013 ، 2016 ، و2018.