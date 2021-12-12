/665705/الأهلي-يفتتح-مجمع-الصاللات-بفرع-الشيخ-زايد-صور

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأحد، مجمع الصالات في فرع النادي بالشيخ زايد، في حضور اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وذلك ضمن الخطة الإنشائية التي يشهدها الفرع التي تستهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي، وشهد الحفل حضور عدد من أبرز لاعبي ولاعبات فرق النشاط الرياضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام المجلس اليوم بافتتاح مجمع الإسكواش الذي يضم 8 ملاعب، وفقًا للمواصفات المعتمدة من الاتحاد الدولي، التي تصلح لاستضافة البطولات العالمية، وكذلك غرف ملابس للفرق والأجهزة الفنية، وافتتاح صالة تنس الطاولة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

وافتتح المجلس صالة الكاراتيه بسعة 6 أبسطة بالمساحات القانونية، إلى جانب غرف ملابس للأجهزة الفنية واللاعبين.

صالة الجمباز

وانتقل المجلس بعد ذلك لافتتاح صالة الجمباز التي تم تزويدها بأحدث الأجهزة المعتمدة من الاتحاد الدولي للجمباز، لتصبح جاهزة لاستقبال التدريبات واستضافة البطولات في الفترة القادمة، كما تم افتتاح غرف ملابس للفرق والأجهزة الفنية.

وقام المجلس أيضًا بافتتاح منطقة جلوس للأعضاء في محيط مجمع الصالات، إلى جانب عدد من المنافذ الخدمية، في إطار استكمال مسيرة أعمال التطوير لتقديم كافة الخدمات والمزايا التي تليق بعضو الأهلي.

وكان الخطيب قد أكد أن فرع الشيخ زايد سيشهد العمل على إنشاء المبنى الاجتماعي الجديد على مساحة ١٢٠٠ متر، وإنشاء حمام سباحة جديد، وجيم متطور، ومسجد جديد، و٤ ملاعب كرة خماسية، وتطوير حديقة الأطفال وغرف تغيير الملابس، وإنشاء مكان لركن سيارات الأعضاء، وملاعب بادل تنس، وافتتاح البوابات والأسوار للأكاديمية، بحيث يتم عمل أبواب خاصة بغير الأعضاء.

ووجه المجلس بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وفقًا للخطة الزمنية المحددة، لخدمة الأعضاء، وإتمام تنفيذ المخطط الإنشائي، سواء في فرع زايد، أو مقر الجزيرة أو فرع مدينة نصر، الذي يسير بالتوازي مع الملفات الأخرى داخل الأهلي، وعلى كافة الأصعدة الرياضية والإدارية.