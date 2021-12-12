/665706/محمد-فضل-كارلوس-كيروش-أنهى-أسطورة-محمد-صلاح-مع-منتخب-مصر-تفاصيل

أكد محمد فضل، نجم الأهلي السابق، أنه يبارك لمنتخب مصر التواجد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بقطر، ويتمنى الصعود للمباراة النهائية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جضرة المواطن" "منتخب مصر يقدم مستويات جيدة حاليا في بطولة كأس العرب، وأن ما يميز كيرش أنه مدرب صاحب سيرة كبيرة ولا يجامل أي لاعب".

وزاد "في بداية مرحلة كيروش قادم بعدم إستدعاء طارق حامد ومحمد شريف وافشة، وكان يقدم نتائج جيدة مع منتخب مصر، والمحليين يروا ذلك خلال المباريات".

وأكمل "كيروش قام بضم عناصر جديدة على منتخب مصر وأبرزهم أحمد ياسين وأحمد رفعت الذي قدم مباراة جيدة".

وواصل "كارلوس كيروش مش بيخاف، وفي السابق كان الجميع يقول أن المنتخب منتخب محمد صلاح، حاليا الجميع يلعب من أجل المجموعة".

واختتم "محمد صلاح في عهد كيروش لم يسجل أي أهداف حتى الأن، ولكنه له أهمية كبيرة، والإعتماد على المجموعة بالكامل، ولا يوجد فارق بين الأساسي والإحتياطي، ويركز في التغييرات".

أنور سلامة: كارلوس كيروش مش بيحب «أفشة وشريف».. وقائمة المنتخب بها بعض العوار

أكد أنور سلامة، مدرب الأهلي الأسبق، أن مستوى لاعبي مصر أمام الأردن بكأس العرب كان غير جيداً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "هناك بعض اللاعبين أقل من المستوى للتواجد داخل منتخب مصر، ويجب الإستعانة بالخبرات من أجل عودة الريادة للكرة المصري، وأن أحمد رفعت مازال لم يقتع تفسه".

وزاد "الأردن تفوقت على مصر في كل شئ، وكانت أفضل من مصر، واللاعبين مش عارفين يوقفوا الكورة على الأرض".

محمد فضل

وتابع "لابد أن يتحدث أحد مع كارلوس كيروش، وأفشة وشريف لابد أن يتواجدوا في التشكيل الرئيسي للمباريات، وكأس العرب بطولة مهمة وبها فنيات عالية للغاية".

وزاد "طريقة اللعب من الممكن أن يتم تغييرها خلال المباراة ولم يمكن أن يتم تثبيتها، والأهم هو تكتيك المدرب خلال المباراة والتدريبات التي تعودت عليها اللاعبين".

واختتم "لا توجد أي جمل تكتيكية خلال المباراة، وهناك لاعبين يريدوا المراوغة فقط دون إفادة المنتخب، وبعض القائمة يشوبها بعض العوار".