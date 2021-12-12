/665707/محمد-كمال-مرعي-النهضة-التنموية-تأتي-من-المشروعات-الصغيرة-والمتوسطة

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن بناء الدولة المصرية للنظام الاقتصادي بشكل صحيح يساهم فى النمو ويكون له قيمة مضافة، مؤكدا أن النهضة تأتي من المشروعات الصغيرة والمتوسطةن مثمنا دور جهاز المشروعات الصغيرة فى تقديم الدعم والتمويل للشباب من اصحاب المشروعات الصغيرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حوار رئيس مشروعات النواب لموقع دوت الخليج وأكد رئيس مشروعات النواب النائب محمد كما مرعي، أن جهاز المشروعات لا يأخد من موزانة الدولة المصرية، موضحا أن موارده المالية من خلال الدول المانحة والصديقة فى صور منح، قروض بفوائد ميسرة، لافتا إلى أنه تم اعداد قانون فى الفصل التشريعي الاول للتغلب على المعوقات التي تواجه الجهاز، حيث حزب مستقبل وطن تقدم بقانون وتم تعديل اكثر من 90 مادة لتنظيم آلية التمويل فى التعامل مع المواطن لكي لا يخالف الاجراءات المطلوبة اجراءات من خلال اجراءت تنظيمية.

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