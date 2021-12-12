/665708/طلب-إحاطة-للحكومة-بشأن-استرداد-هيئة-الأوقاف-لأرض-سوق-روض-الفرج

تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب للمستشار الدكتور حنفي جبالي، و موجه لكل من وزير التنمية المحلية ووزير الأوقاف بشأن عدم تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة لصالح وزارة الأوقاف ضد محافظة القاهرة بشأن استرداد هيئة الأوقاف لأرض سوق روض الفرج – في ضوء تعليمات مجلس الوزراء للوزارات بشأن الأحكام القضائية وتنفيذها.

دوت الخليج

استرداد هيئة الأوقاف لأرض سوق روض الفرج

وقد تم مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي في اجتماع لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني.

وذكر النائب خلال الإجتماع أن أرض سوق روض الفرج مقام عليها مستشفي ومركز طبي وقصر ثقافه ومبني إغاثة ومدارس ومتبقي مساحة ٤٢ الف متر مربع غير مستغلة في ظل معاناة حي روض الفرج من خدمات يستلزم لتفعيلها وجود أراضي وعلي سبيل المثال توسعة مستشفي روض الفرج ومركز شباب الثوره الحضري.

وفي نهاية الاجتماع، ألزمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الطرفين محافظة القاهرة وهيئة الإوقاف المصرية بعقد اجتماع مشترك اليوم الأحد وعمل محضر تسليم وتسلم للأرض، لتعود لملكية هيئة الأوقاف، علي أن تخطر الهيئة المنشآت المقامة علي الأرض بأنها الجهة المالكة لها.