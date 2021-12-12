/665709/محمد-فضل-ينتقد-كارلوس-كيروش-بسبب-إدارة-المباريات-ويذكر-أهم-مميزاته

أكد محمد فضل، نجم الأهلي الأسبق، أن كارلوس كيروش يمتلك الخبرات الكافية من أجل النجاح مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كنت أتمنى أن يشارك محمد شريف في مباراة الأردن، وهذا ليس تقليل من مروان حمدي ولكن المباراة كانت تحتاج شريف بشدة".

وزاد "كنت أريد أن يشارك أحمد زيزو في الجانب الأيسر بدلا من الأيمن ليتيح الفرصة لتواجد عمر كمال في الجبهة اليمنى وأن يتواجد مهند لاشين داخل الملعب ليقود بالزيادة العددية".

وتابع "كنت أحب أن أرد رؤية فنية داخل ملعب المباراة من أجل تحقيق الفوز بالأداء والنتيجة وبتشكيل مميز، وقام في الشوط الثاني بتدارك أخطائة، وأنه يدير اللقاءات بشكل مميز".

واختتم "مباراة المغرب والجزائر كانت قوية للغاية، وأمام الجزائر كانت الروح حاضرة، والمنتخبات الكبيرة في مبارياتها تكون القوة موجودة والمستوى متواجد".

محمد فضل: كارلوس كيروش أنهى أسطورة محمد صلاح مع منتخب مصر.. تفاصيل

أكد محمد فضل، نجم الأهلي السابق، أنه يبارك لمنتخب مصر التواجد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بقطر، ويتمنى الصعود للمباراة النهائية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جضرة المواطن" "منتخب مصر يقدم مستويات جيدة حاليا في بطولة كأس العرب، وأن ما يميز كيرش أنه مدرب صاحب سيرة كبيرة ولا يجامل أي لاعب".

وزاد "في بداية مرحلة كيروش قادم بعدم إستدعاء طارق حامد ومحمد شريف وافشة، وكان يقدم نتائج جيدة مع منتخب مصر، والمحليين يروا ذلك خلال المباريات".

كارلوس كيروش

وأكمل "كيروش قام بضم عناصر جديدة على منتخب مصر وأبرزهم أحمد ياسين وأحمد رفعت الذي قدم مباراة جيدة".

وواصل "كارلوس كيروش مش بيخاف، وفي السابق كان الجميع يقول أن المنتخب منتخب محمد صلاح، حاليا الجميع يلعب من أجل المجموعة".

واختتم "محمد صلاح في عهد كيروش لم يسجل أي أهداف حتى الأن، ولكنه له أهمية كبيرة، والإعتماد على المجموعة بالكامل، ولا يوجد فارق بين الأساسي والإحتياطي، ويركز في التغييرات".