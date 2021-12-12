محمد مرعي بندوة دوت الخليج يطالب أصحاب المشاريع الصغيرة بالتوجه لجهاز تنمية المشروعات لتقنين أوضاعهم

/665710/محمد-مرعي-بندوة-تحيا-مصر-يطالب-أصحاب-المشاريع-الصغيرة-بالتوجه-لجهاز-تنمية-المشروعات-لتقنين-أوضاعهم

قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن رخصة المشروعات الصغيرة تؤدي إلى اسقاط الضرائب على الشخص، كما انها تؤدي إلى إضافة عدد من المميزات التي تؤدي إلى توسع الاشخاص في اقامة مشاريعهم حيث التسهيلات الممنوحة من المبادرات الرئاسية وجهاز تنمية المشروعات.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال ندوة حوارية على موقع دوت الخليج، منوها إلى أنه يتم دراسة موضوع احلال الواردات بمعنى التوسع في تصنيع المنتحات المحلية من خلال وضع افكار ورؤى تدعم التصنيع المحلي، معطيا مثال ان هناك عدد من الناس يقوموا باستيراد " زراير" وبالتالي تم عمل دراسات من اجل تنفيذ هذا الامر في مصر وتصنيعه.

الذهاب إلى جهاز تنمية المشروعات لتقنين الأوضاع

وطالب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان من كل اصحاب المشروعات بالذهاب إلى جهاز تنمية المشروعات من أجل تقنين اوضاعه حتى يستفيدوا من المنح والمزايا.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن بناء الدولة المصرية للنظام الاقتصادي بشكل صحيح يساهم فى النمو ويكون له قيمة مضافة، مؤكدا أن النهضة تأتي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثمنا دور جهاز المشروعات الصغيرة فى تقديم الدعم والتمويل للشباب من اصحاب المشروعات الصغيرة.