/665712/محمد-كمال-مرعي-يشيد-بقانون-المشروعات-الصغيرةويؤكد-مميزات-من-الدولة-لأصحاب-المشاريع-من-الشباب

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن القانون رقم 152 لسنة 2020، فى شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمثابة مميزات من الدولة لاصحاب المشاريع من الشباب، فى إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حوار رئيس مشروعات النواب لموقع دوت الخليج جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، فى لقائة على موقع دوت الخليج، أن بناء الدولة المصرية للنظام الاقتصادي بشكل صحيح يساهم فى النمو ويكون له قيمة مضافة، مؤكدا أن النهضة تأتي من المشروعات الصغيرة والمتوسطةن مثمنا دور جهاز المشروعات الصغيرة فى تقديم الدعم والتمويل للشباب من اصحاب المشروعات الصغيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد كمال مرعي يشيد بقانون المشروعات الصغيرة..ويؤكد: مميزات من الدولة لأصحاب المشاريع من الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.