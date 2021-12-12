/665713/محمد-فضل-لن-أترشح-لانتخابات-الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-وأثق-في-كارلوس-كيروش-لعبور-مباراة-تونس

أكد محمد فضل، نجم الأهلي الأسبق، أن جميع لاعبي منتخب مصر شاركوا في جميع المباريات، وذلك بسبب الإصابات التي لحقت المنتخب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أثق في كارلوس كيروش بأنه سوف يقوم بإدارة مباراة تونس بشكل جيد في مباراة الدور نصف الناهئي، وهو يستطيع التعامل مع هذه المباريات".

وتابع "لن أترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم القادمة، والرياضة المصرية بتتغير حاليا، وتشسير في الطريق الصحيح".

وأكمل "رابطة الأندية تقود الدوري المصري بشكل جيد بقيادة أحمد دياب، وهو نجاح كبير للرابطة".

وتابع " عملت مهمتي في فترة معينة في إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم ولا أحب التواجد خلال الفترة المقبلة".

واختتم "إدارة شركة الكرة بالأهلي بها العديد من الشخصيات الحالية ويقوموا بإدارة الأمور على أكمل وجه، وأتواجد في شركة برزنتيشن أيضا وسعيد بما أفعله حاليا".

محمد فضل ينتقد كارلوس كيروش بسبب إدارة المباريات.. ويذكر أهم مميزاته

أكد محمد فضل، نجم الأهلي الأسبق، أن كارلوس كيروش يمتلك الخبرات الكافية من أجل النجاح مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كنت أتمنى أن يشارك محمد شريف في مباراة الأردن، وهذا ليس تقليل من مروان حمدي ولكن المباراة كانت تحتاج شريف بشدة".

محمد فضل

وزاد "كنت أريد أن يشارك أحمد زيزو في الجانب الأيسر بدلا من الأيمن ليتيح الفرصة لتواجد عمر كمال في الجبهة اليمنى وأن يتواجد مهند لاشين داخل الملعب ليقود بالزيادة العددية".

وتابع "كنت أحب أن أرد رؤية فنية داخل ملعب المباراة من أجل تحقيق الفوز بالأداء والنتيجة وبتشكيل مميز، وقام في الشوط الثاني بتدارك أخطائة، وأنه يدير اللقاءات بشكل مميز".

واختتم "مباراة المغرب والجزائر كانت قوية للغاية، وأمام الجزائر كانت الروح حاضرة، والمنتخبات الكبيرة في مبارياتها تكون القوة موجودة والمستوى متواجد".