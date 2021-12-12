/665715/كريستال-بالاس-يقسو-على-إيفرتون-بثلاثية-بالدوري-الإنجليزي

حقق فريق كريستال بالاس الفوز على غريمة التقليدي إيفرتون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح كونر كالاجير سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 41 من عمر المباراة، وجاء زميله جيميس تومكينز بالهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الـ 62، واختتم كالاجير بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 90 من خلال تسديدة قوية.

وبهذا الفوز يرفع فريق كريستال بالاس رصيده للنقطة التاسعة عشر، ليحتل بها المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتل إيفرتون المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

نتيجة مباراة وست هام وبرنلي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة وست هام يونايتد وبرنلي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب تورف مور معقل الأخير.

وشهدت أحداث المباراة على العديد من المشاحنات والقوة البدنية بين الفريقين، في محاولة تسجيل هدف الفوز، في اللقاء، ولكن دفاعات الفريقين كانت بالمرصاد طوال أحداث المباراة.

ويقع وست هام في المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 28 نقطة، في حين يتواجد برنلي في المركز الثامن عشر في جدول الدوري، برصيد 11 نقطة.

نتيجة مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل

ضرب ليستر سيتي غريمه المحلي نيوكاسل يونايتد، برباعية نظيفة، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل يوري تيليمناس هدفين في اللقاء، جاء الأول في الدقيقة الـ 38 من عمر المباراة، وسجل الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء.

وسجل باستون داكا الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، وسجل جيمس ماديسون الهدف الرابع والأخير في اللقاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرفع فريق ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 22، ليحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، في حين تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد رصيده عند النقطة الـ 10 في المركز التاسع عشر.