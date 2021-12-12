/665717/إحصائية-9-لاعبين-رهان-كيروش-الناجح-مع-منتخب-مصر

حقق منتخب مصر التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، بعدما تغلب على الأردن بنتيجة 3/1، بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبتلك النتيجة ضرب منتخب الفراعنة مواجهة قوية مع المنتخب التونسي في قبل نهائي كأس العرب بديربي شمال أفريقيا.

وأعطى كارلوس كيروش الفرصة لأكثر من لاعب خلال مسيرته مع منتخب مصر، ولسي بكأس العرب فقط، فيوجد لاعبين كانت مشاركتهم تعد الأولى مع منتخب مصر تحت قيادة كيروش.

كيروش يفتح الباب أمام جميع اللاعبين

وفتح المدرب البرتغالي الباب لجميع اللاعبين للإنضمم لمنتخب مصر، فهو قام بضم أكثر من لاعب لم يكن أحد يتوقع أن ينضم لمنتخب مصر، فهو مدير فني يعطي الفرصة للجميع بعيداً عن الأهلي والزمالك.

وشهدنا عدة لاعبين أنضموا لأول مرة خلال بطولة كأس العرب، وأثبتوا أنهم ذات مهارة وقدرات عاليه ونصفوا كيروش على ذلك اقرار الجرئ الذي لم أحد يتوقعه.

الهدف الأول تحت قيادة كيروش

وتحدت قيادة كيروش سجل أكثر من لاعب الهدف الدولي الأول له، سواء من بطولة كأس العرب أو تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ومن ابرز اللاعبين الذين سجلوا لأول مرة مع كيروش عمر مرموش بهدف أكثر من رائع أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم، ومؤخراً أفتتح الثلاثي مروان حمدي وأحمد رفعت وحسين فيصل ومروان داوود شريط أهدافهم مع منتخب مصر، خلال منافسات بطولة كأس العرب.

ويستعرض معكم دوت الخليج لاعبين سجلوا لأول مرة مع المنتخب تحت قيادة كيرورش:

-عمر مرموش يسجل هدفه الأول مع المنتخب ضد ليبيا

- أحمد أبو الفتوح يسجل هدفه الأول مع المنتخب ضد ليبيا

- أكرم توفيق يسجل هدفه الأول مع المنتخب ضد أنجولا

- أحمد رفعت يسجل هدفه الأول مع المنتخب ضد السودان

- حسين فيصل يسجل هدفه الأول مع المنتخب ضد السودان

-أحمد السيد زيزو يسجل هدفه الأول مع المنتخب ضد السودان

- عمرو السولية يسجل هدفه الأول مع المنتخب ضد الجزائر

- مروان حمدي يسجل هدفه الأول مع المنتخب ضد الأردن

- مروان داوود يسجل هدفه الأول مع المنتخب ضد الأردن