أول دواء لعلاج كورونا فى المنزل.. جامعة أكسفورد توضح التفاصيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد سالمان عضو الفريق البحثى للقاح أسترازينيكا بجامعة أكسفورد، إن هناك أدوية تستخدم بالفعل للقضاء على كورونا، متابعًا: "هناك أكثر من دواء تم الإعلان عنه".





وأضاف سالمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن دواء مولنوبيرافير تم اكتشافه من شركة ميرك وهو معتمد للاستخدام من المنزل، كما أن هناك دواء جديد من شركة فايزر له فاعلية تصل إلى 90%. وأوضح عضو الفريق البحثى للقاح أسترازينيكا بجامعة أكسفورد، أن دواء أسترازينيكا يستخدم أجسام مضادة ويتم استخدامه لمنع العدوى كبديل للقاح لمن يعانون من مشاكل مناعية، لافتًا إلى أن الشركة لم تنتج حتى الآن دواء للقضاء على المرض. وأشار إلى أنه تم تطوير لقاح أسترازينيكا للتعامل مع متحور كورونا "أوميكرون"، وجارى اختباره حاليا معمليا.

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