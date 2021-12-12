الطقس فى 6 أيام.. أمطار على هذه المناطق وبداية انقلاب درجات الحرارة 

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من الغد الاثنين، تشهد حالة الطقس فى البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة كالتالى:

الاثنين 13 ديسمبر:

شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 %، على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 20 إلى 30% تقريبًا.

الثلاثاء 14 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة 40-30% تقريبًا.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 15 ديسمبر:

وتشهد حالة الطقس فى 15 ديسمبر، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بسنبة 40-30% تقريبًا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 16 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة 40-30% تقريبًا.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار غزيرة على الإسكندرية (5)الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية (27)

الجمعة 17 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبًا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

السبت 18 ديسبمر:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.