وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر اليوم الأحد، عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن التعيينات على النحو التالى: الدكتور ناصر سعيد عبد الخالق مندور، رئيسًا لجامعة قناة السويس، والدكتورة راوية يحيى محمود رزق، نائبًا لرئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور محفوظ عبد الستار أبو الفضل إبراهيم، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الغردقة، والدكتور يحيى زكريا أحمد عيد، عميدًا لكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، و الدكتورة مها عبده محمد عبده، عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، والدكتور ماهر محمد صالح زنقور، عميدًا لكلية التربية جامعة الوادى الجديد، والدكتور هشام محمود سيد سعيد، عميدًا لمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية.