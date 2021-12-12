الرقابة الإدارية تنشر فيديو لاستعدادات مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد

وشهدت مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذى تنطلق أعمال دورته التاسعة غدًا وتستمر حتى الجمعة المقبلة، بمشاركة أكثر من ألفى ممثل للدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وتزينت شوارع المدينة بالأشجار وأعلام الجمهورية إلى جانب أعلام بعض الدول المشاركة فى المؤتمر، كما انتشرت لافتات المؤتمر، والشعارات الترحيبية بضيوف مصر، إضافة إلى العلامات المرورية والإرشادية.
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