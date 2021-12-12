جدة - نرمين السيد - نشر موقع "دوت الخليج" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الأخيرة، اليوم الأحد، على المستوى المحلى، وذلك ضمن الخطة لتقديم باقة مميزة من الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على الساحة الإعلامية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث فى 8 ساعات| تعيينات وزارة الكهرباء وقرار جديد فى قضية «الآثار الكبرى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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