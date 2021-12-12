فحص 1113 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وتمكنت القافلة، من فحص 1113 مواطنا، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية لأهالى القرية فى 12 تخصصا مختفا والعلاج المجانى، كما تلقى 380 مواطنا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال المحافظ، جمال نور الدين، إن القافلة شملت أيضا عقد ندوات تثقيفية لأهالى القرية عن أهمية لقاح كورونا وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من تطهير وارتداء الكمامات، وستشهد قرى المحافظة عددا من القوافل وخاصة فى القرى النائية.

وأوضح أن هذه القوافل تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنها تتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية مثل "باطنة وأطفال ونساء وجراحة وجلدية ورمد وعظام"، بالإضافة لإجراء التحاليل الطبية وتلقى أهالى القرى لقاح فيروس كورونا وعقد ندوات توعوية.