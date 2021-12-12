متحدث الصحة: 114 مليون زيارة من المواطنين للاستفادة بخدمات ”100 مليون صحة”

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وصول معدل زيارات المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة بمبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، لـ 114 مليون زيارة.

ويمثل هذا الحصر عدد الزيارات منذ إطلاق حزمة المبادرات الرئاسية عام 2018 تحت شعار "100 مليون صحة" وفي إطار الاحتفالات باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، والذي يوافق 12 ديسمبر من كل عام.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية قدمت الخدمات الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن، من جميع الفئات العمرية للجنسين بدءًا من مرحلة ما قبل الميلاد وحتى كبار السن، حيث شملت تلك المبادرات (القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، الكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس، دعم صحة المرأة، متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، إنهاء قوائم الانتظار) بالإضافة إلى مبادرة "حياة كريمة".

وأكد "عبدالغفار" استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية، موضحًا أن تلك المبادرات ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بالمجان، وتحسين جودة حياتهم الصحية، من خلال الكشف المبكر عن مختلف الأمراض وتقديم العلاج بالمجان، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه جار حصول مصر على الإشهاد الدولي للخلو من فيروس "سي".

وأشار إلى أن الدولة المصرية استطاعت الحفاظ على تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بالتوازي مع جهودها لمواجهة جائحة كورونا، من خلال الحفاظ على التطعيمات الأساسية، واستمرار تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى بمختلف التخصصات بجميع المنشآت الطبية.

وتابع "عبدالغفار" أن مصر من أوائل الدول التي حرصت على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، وتوفير جميع الإمكانيات واللوجيستيات اللازمة لمواجهة الجائحة، من حيث تخصيص مستشفيات الفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها، وإمداد المعامل بالكواشف والأجهزة اللازمة للكشف عن الفيروس، فضلاً عن وضع بروتوكولات لتشخيص وعلاج الحالات المرضية مما ساهم في خفض معدلات الإصابة بالفيروس، وارتفاع معدل الشفاء للحالات المرضية، بالإضافة إلى جهود الدولة في توفير جميع أنواع لقاحات فيروس كورونا.

ولفت إلى استمرار العمل تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضغط المعدل الزمني لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات، لتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين تحت مظلة تأمينية موحدة، حيث انطلقت المنظومة بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، جنوب سيناء، الإسماعيلية) وجارِ إطلاقها بمحافظتي أسوان والسويس ضمن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.