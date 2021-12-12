متحدث العاصمة الإدارية: بداية الانتقال الحكومى فى ديسمبر ولمدة 6 أشهر

قال المتحدث باسم العاصمة الإدارية العميد خالد الحسينى، إنه بفضل الجهود المخلصة والتخطيط الجيد ربنا كرم مصر، وطبقا للتوجيهات التى تمت بناء على دراسات، نعمل على تنسيق الموقع فى محاور الوصول إلى الحى الحكومى من خلال محور محمد بن زايد الشمالى والجنوبى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن: معدلات التنفيذ دلوقتى إحنا بنقفل فى الحى الحكومى وبدايات انتقال الحكومة بكامل هيأتها خلال هذا الشهر يعنى بعد كام يوم وعملية الانتقال ستتم خلال 6 أشهر والأعداد تبدأ تتزايد والبدايات فى ديسمبر والعملية تكتمل فى يونيو.

وتابع: المختصمون يفهمون فوائد طرح أى شركة للاكتتاب العام، واحنا عارفين حجم كيان العاصمة الإدارية وبدأنا فى عملى طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وهى تستغرق من سنة ونصف إلى سنتين، ومجلس الإدارة واخد قرار أن الطرح مش هيكون محلى وسيكون دولى لأن حجم المشروع كبير وسيتم الطرح حسب التوجه فى البورصات العربية والعالمية.

وأكد أن العاصمة الإدارية هى مشروع استثمارى وهو الحلم اللى كان صحراء والمشروع بنى نفسه بنفسه وهو خارج الدعم من الدولة وهذه السياسة فرضت الكثير من القيود والدولة قادرة وتؤدى دورها.