إشادة دولية بدور مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

قدم لوران دى بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة الشكر للرئيس السيسى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والمستشار حمادة الصاوى النائب العام وعدد من الوزراء المصريين والشخصيات الرائدة فى ملف الهجرة لدورهم وتعاونهم مع المنظمة لدعم برامجها .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها المنظمة الدولية للهجرة والبعثة البلجيكية فى مصر مساء اليوم احتفالية بمناسبة مرور ٧٠ عاما على تأسيس المنظمة الدولية و٣٠ عاما على تأسيسها فى مصر بحضور لوران دى بويك رئيس المنظمة فى مصر وعدد من السفراء فى مصر من بينهم سفير بلجيكا والسفير الكندى والسفير الأمريكى والسفير الإيطالى.

ووفق لوران دى بويك رئيس المنظمة فى مصر " تستضيف مصر 6.3 مليون مهاجر من مختلف الجنسيات، كما أن هناك 10 ملايين مصرى يعيشون فى الخارج."

المنظمة الدولية للهجرة تأسست عام 1951 عقب الحرب العالمية الثانية وكان الهدف منها إيجاد حلول للنازحين والمهاجرين من موطنهم إلى دول أخرى وأن تتم مساعدتهم بشكل منظم.

ويوجد للمنظمة 400 مكتب فى دول العالم المختلفة وتعتبر جميع الدول أعضاء فى اتفاقية المنظمة وجزء أصيل من الكيان الدولى وللمنظمة مجلس يجتمع مرتين سنويا لاتخاذ قرارات مهمة خاصة بشؤون الهجرة والحوكمة والسياسات، فى عام 1991 مصر أصبحت عضو فى المنظمة الدولية، إلا أن مصر تعمل مع المنظمة منذ 1960.