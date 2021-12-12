خديجة حاتم تحصد ذهبية كأس مصر فى الجمباز

نجحت خديجة حاتم غريب لاعبة الزمالك في حصد الميدالية الذهبية بكأس مصر للجمباز للترمبولين التي أقيمت مؤخرًا بالقاهرة، حيث حصدت ذهبية مواليد 2012 وحصلت على التميز فى الأداء.

أقيمت بطولة كأس مصر لجمبازموسم 2021 / 2022 تحت فردي آنسات في الفترة من 17 حتى 27 نوفمبر وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ويؤكد المدرب أحمد أبو العلا، أن خديجة حاتم تعد من المواهب الواعدة التي ينتظرها مستقبل كبير في عالم الجمياز، وتحظى باهتمام كبير فى نادى الزمالك.

وتأتي البطولة في إطار اهتمام لاتحاد المصري بإعداد النشأ للمشاركة في البطولات المحلية والدولية وذلك بتنظيم البطولات المحلية بشكل دوري.

وحصلت اللاعبات درة محمد محمود ومرام حسن يوسف وفرح إسلام محمود وتاليا محمد صفوت وعلياء مصطفى على الميدالية الفضية تحت سن 10 سنوات فردي آنسات