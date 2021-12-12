/665700/بعد-موافقة-البرلمان-كل-ما-تريد-معرفته-عن-هيئة-جودة-التعليم-المصرية

يتساءل أولياء الأمور والطلاب حاليا عن ما هي أهمية هيئة جودة التعليم المصرية ؛ بعدما وافق نواب البرلمان اليوم الأحد، على إنشاء هذا المشروع، باحثين عن فائدته بالنسبة للطلاب وللمنظومة التعليمية في مصر.

دوت الخليج

وتعود أهمية هيئة جودة التعليم المصرية إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخاصة التعليم الفني والمهنى والذي ظلم كثيرا بسبب الاهتمام بالثانوية العامة وجعلها أهم مراحل التعليم؛ لدرجة أن أطلق عليها "عنق الزجاجة.

ومنذ تولى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيبة الوزارة، بدأ في تطوير المنظومة التعليمية المصرية، عن طريق إعطاء الأهمية للتعليم الفنى والمهنى قياسا بالثانوية العامة، لتحقيق التوازن المطلوب، ومبدأ تكافؤ الفرص؛ مما يوفر الفرص لطلاب التعليم الفنى الصناعي والتجاري، لدخول الكليات المرغوبة، وبالتالي تحقيق تكافؤ الفرص أيضا في سوق العمل.

وتأتي أهمية إنشاء هيئة جودة التعليم من خلال وضع إطار عام لجودة برامج التعليم الفنى والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وإنشاء مراكز له، ولتكون خاصة بتحديد ووضع أساليب التقييم الخاصة بالتعليم الفنى والمهنى، ووضع الشروط الخاصة باعتماد مؤسسات التعليم ومراكز التدريب المهنى.

أهمية هيئة جودة التعليم بالنسبة للطلاب

ويتساءل أولياء الأمور عن أهمية هيئة جودة التعليم بالنسبة للطلاب وما الفائدة التى تعود عليهم من خلال إنشاء هذه الهيئة؟ وتأتي الإجابة عن ذلك في أن وجود هيئة لجودة التعليم في مصر، يضمن للطلاب خاصة طلاب التعليم الفنى، توافر كليات كثيرة أمامهم بالمساواة مع طلاب الثانوية العامة، وبالتالي وجود الكثير من الفرص المتاحة لهم للالتحاق بكليات القمة والتى كثيرا ما حرموا منها خلال الأعوام السابقة؛ بسبب سيطرة الثانوية العامة والتى خطفت اهتمام الطلاب وأولياء الأمور والدولة بأكملها.

وتكون مهمة هيئة جودة التعليم في مصر ، توفير العديد من المدارس والكليات المهنية والفنية وتزايد عددها، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الخاصة بمدارس وكليات ومعاهد التدريب الفنى والمهني، وضمان جودة الموضوعات والمناهج الخاصة بالتعليم الفنى الصناعي والتجاري؛ وبالتالي تعطى أهمية لمجالات التعليم المختلفة لزيادة فرص العمل بالأسواق أمام خريجي الكليات الفنية والصناعية والمهنية.

وأعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن أهمية إنشاء هيئة لجودة التعليم تأتى من ضرورة حصول المؤسسات التعليمية المصرية على التصنيف العالمي من خلال تطبيق آليات وضوابط الجودة على العملية التعليمية.

وتخدم هيئة جودة التعليم في مصر جميع الخريجين في تلبية متطلباتهم في توفير فرص عمل في الأسواق، مما يوفر لهم فرص وظيفية متعددة داخل أسواق العمل بمصر .