مقره العاصمة الإدارية ويعقد مرة كل شهر..مشروع قانون صندوق «قادرون بإختلاف» المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

/665716/مقره-العاصمة-الإدارية-ويعقد-مرة-كل-شهرمشروع-قانون-صندوق-قادرون-بإختلاف-المقدم-من-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين

شهد عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمام غير مسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة علي كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، ودفع اهتمام الدولة بذوى القدرات لتقديم أفضل ما لديهم من إبداع يفيد الدولة، وذلك فى كافة المجالات، بالإضافة إلى أن الرئيس كان حريصا خلال مؤتمرات الشباب على حضور ذوى القدرات بصورة ملائمة وظهورهم بجواره فى أهم المحافل المحلية والدولية.

دوت الخليج

و حصل موقع دوت الخليج على مشروع قانون «قادرون بإختلاف» المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تقدمت به رسميا النائبة دعاء عريبى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى من شأنه أن ينشأن صندوق تحت مسمى«قادرون باختلاف».

مشروع قانون«قادرون باختلاف» المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنها تقدمت كنائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعديل المقترح على بعض نصوص مواد القانون رقم ۲۰۰ لسنه۲۰۲۰ وفى ضوء اتجاه كل أجهزة الدولة لكفالة ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وتمتعهم بحقوقهم وفى إطار يتواف قمع التطبيق العلمى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إذ أن الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون شريحة من نسيج المجتمع ولهم ذات الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوى الإعاقة دون تمييز بسبب إعاقاتهم وهو ما دعانى لتلك التعديل لتحقيق منظومة متكاملة تتواف قمع التطور الحاصل على المستويين المحلى والدولى فى مجال تحقيق المزيد من الرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة وبما يضمن تمتعهم بالحقوق السياسية التى كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية.

وتضمنت أيضا حديث النائبة دعاء عريبى بأنه وفق لذلك جعلها تقوم بتعديل نص الماده الأولي من القانون بتعديل البند رقم(1) بتعريف مسمى الصندوق بصندوق (قادرون بإختلاف ) لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل المادة الثانية من القانون لتغيير مسمي الصندوق إلي (صندوق قادرون بإختلاف ) لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليتوافق مع اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وجعل مقر الصندوق الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة وجواز إنشاء فروع له بالمحافظات.

أيضا تم تعديل نص المادة السابعة من القانون بجعل اجتماع مجلس إدارة الصندوق مرة واحدة على الأقل كل شهر حتي يتسني لهم متابعه كافة الأمور التي يقوم عليها الصندوق بصفة دورية وعلي فترات زمنية متقاربة وتم تعديل المادة الحادية عشر من القانون للتوسع في الدور الذي يقوم به الصندوق في تحقيق الدعم و الرعاية في جميع مناحي الحياه للأشخاص ذوي الإعاقة وتم تعديل الماده ۱۲ بإضافة رسوم خمسة جنيهات على كل الطلبات التي تقدم إلي وزارة الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها يخصص لصالح صندوق قادرون بإختلاف لزيادة مصادر إيرادات الصندوق ليتسنى له القيام بدوره علي أكمل وجه في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الرعاية اللازمة لهم في جميع مناحي الحياد.