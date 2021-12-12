/665718/رئيس-مشروعات-النواب-الجهاز-يمول-من-خلال-الدول-المانحة-والصديقة-فى-صور-منح-وقروض-بفوائد-ميسرة

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن موازنة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تكون من خلال الدول المانحة والصديقة فى صور قروض او منح بفوائد ميسرة، موضحا أنه لا يأخذ من موازنة الدولة المصرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حوار رئيس مشروعات النواب لموقع دوت الخليج

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

وأشار رئيس مشروعات النواب، إلى أنه تم اعداد قانون فى الفصل لتشريعي الاول من حزب مستقبل وطن، للتغلب على المعوقات التي تواجه الجهاز، لافتا إلى تعديل اكثر من 90 مادة لتنظيم آلية تعمال الجاهز مع المواطن حتي لا يخالف الاجراءات التنظيمية المطلوبة، مؤكدا أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بمثابة مميزات من الدولة لاصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حوار رئيس مشروعات النواب لموقع دوت الخليج

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروع المتوسط بحجم عما هوالموزة المقدمة من 50 الي 200 مليون لا يوجد دولة للضريبة المقطوعة ونص لقانون على حجمالتوريدات المقاولات والتجارية فىالمشتريات الحكومية تمثل رقم كبير فى الموازة 20 للمشروعات المتوسطة من المشتريات الحكومية 20 الصغيروةوالمتوسطة 20 فى المائة لدينا قائمة بالمواد المستوردة من الخارج ابسطها ازرر الملابس القانون لمن يوفق اوضاعه مهلة عام حتي ابريل 2022