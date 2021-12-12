/665720/البحث-عن-السيطرة-تشكيل-مباراة-ريال-مدريد-واتليتيكو

تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد واتليتيكو بعد لحظات، في الساعة العاشرة مساء، في لقاء الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الفريقين ديربي مدينة مدريد في محاولة تحقيق الفوز، من جانب رفاق سيميوني بحث عن العودة وتقليل الفارف في النقاط بين ريال مدريد المتصدر.

تشكيل ريال مدريد أمام اتليتيكو:

حراسة المرمى: ديبوه كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

مقاعد البدلاء: لونين، ناتشو، هازارد، مارسيلو، فالفيردي، لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، رودريجو، إيسكو، ماريانو، كامافينجا.

تشكيل أتليتيكو مدريد أمام الريال:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، فيليبي، جيفري كوندوجبيا، ماريو هيرموسو، يانيك كاراسكو.

خط الوسط: أنخيل كوريا، رودريجو دي بول، كوكي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، كونها.

وعلى مقاعد البدلاء: ليكومت، رينان لودي، تريبير، إبرا، ليمار، هيريرا، سيرانو، جواو فيليكس، لويس سواريز.

القنوات الناقلة وموقف الفريقين في الدوري:

وتنقل الشبكة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر قناة beIN Sports 1 HD.

ويحتل فريق ريال مدريد رصيده 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، لكن يأتي أتلتيكو مدريد للمباراة وهو محتلاً المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

يقدم ريال مدريد آداء جيد هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فقد حسم تأهله أوروبياً، ووصل إلى مرحلة الإنسجام في الليجا، ويسعى أنشيلوتي بأن يصل إلى الفريق لمرحلة متقدمة جداً من التفاهم والإنسجام للفوز في البطولات، وقد حضر الفريق جيداً لخوض مباراتهم أمام إنتر ميلان في صراع صدارة المجموعة، ويتطلع أن يقدم الفريق آداء مميز وأن يحقق الفوز ويحسم صدارة المجموعة لصالحه.

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو بهدف نظيف على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.

وأحرز النجم كريم بنزيما هدف الريال الوحيد في المباراة بالدقيقة 40، ليعطي الأفضلية للنادي الملكي على أتليتك بيلباو، الذي لم يستطيع أن يتعادل خلال اللقاء.

وكان النادي الملكي له السيطرة في مجريات اللقاء وأضاع أكثر من كرة، بينما أتليتك بيلباو حاول على إستحياء أن يهدد مرمى ريال مدريد.