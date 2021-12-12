/665724/نشرة-أخبار-الفن-منة-فضالي-تطالب-بالدعاء-لوالدتها-بعد-خضوعها-لعملية-جراحية-للمرة-الثالثة-ياسمين-رئيس-تعتذر-عن-مسلسلها-مع-عمرو-سعد-في-رمضان-2022--وهذا-سبب-تناقض-تصريحات-شيرين-عبد-الوهاب-عن-طليقها

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الأحد، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

ياسمين رئيس تعتذر عن مسلسلها مع عمرو سعد في رمضان 2022 لهذا السبب

اعتذرت الفنانة المتألقة ياسمين رئيس عن مسلسل رمضان المقبل 2022، والذي كان من المقرر أن يجمعها مع النجم عمرو سعد، بعد النجاح الذي حققاه سويا في موسم رمضان 2021 بمسلسل «ملوك الجدعنة».

وقالت ياسمين رئيس في بيان صحفي، إن اعتذارها عن المسلسل جاء بعد اعتذار مخرج العمل عن المشاركة في المسلسل.

منة فضالي تطالب بالدعاء لوالدتها بعد خضوعها لعملية جراحية للمرة الثالثة

أعلنت الفنانة المصرية منة فضالي خضوع والدتها لعملية جراحية للمرة الثالثة ولكنها لم تكشف عن نوعيتها، مطالبة جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

نشرت منة موقع المستشفى التي تجري فيها والدتها العملية وهي «الحياة للعيون» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلقت عليه قائلة: "دعواتكم ل أمي داخله تعمل عمليه للمرة الثالثة".

نضال الأحمدية توضح سبب تناقض تصريحات شيرين عبد الوهاب عن طليقها

أوضحت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية حقيقة تناقض تصريحات شيرين عبد الوهاب حول زوجها السابق حسام حبيب والتناقض في حوارها معها ومداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب.

نشرت الإعلامية نضال الأحمدية، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قالت فيه أن تصريحات شيرين ليست متناقضة، وأنها أقرت بحبها لـ حسام، خلال حوارها معها: "راجعوا الحلقة على يوتيوب، هتلاقوا إنها قالت بحب حسام لكن بحب سرطان، انتبهوا لهذا التطابق في المضمون، لكن الاختلاف بالشكل والتعبير الذي قدم بها".

والد حسام حبيب لنجله: «من الحماقة أن تهوى امرأة يعشقها الملايين»

وجه حسين حبيب رسالة مؤثرة لنجله المطرب حسام حبيب عقب انفصاله عن النجمة شيرين عبد الوهاب، مشيرًا إلى حماقته بسبب حبه لسيدة عشقها الملايين.

وكتب والد حسام حبيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "من الحماقة أن تهوي امرأة يعشقها الملايين، إذا أحبتك حسدوك وإن اختلفت معها بغضوك، وعلى السوشيال ميديا رجموك وعلى المواقع صلبوك".

شيرين عبد الوهاب تودع ال 2021: «باي للضعف والدموع والحب»

ودعت الفنانة شيرين عبد الوهاب عام 2021، وما تضمنه من ضعف ودموع وحب، لتستقبل العام الجديد 2022 بطاقة عمل واسعة.

قالت شيرين عبد الوهاب خلال لقائها مع قناة أبو ظبي: «بودع 2021.. باي باي" لأربعة أشياء هما الضعف والدموع والكسل والحب".